Football Leaks: Sergio Ramos hauria donat positiu per dopatge després de la final de la Champions del 2017

Segons Football Leaks, Sergio Ramos hauria incomplert dues vegades les normes d'antidopatge de la UEFA. El primer cop que hauria incomplert les normes d'antidopatge hauria sigut després de la final de la Champions del 2017, a Cardiff, on Ramos hauria donat positiu per dexametasona. Segons els documents filtrats per Football Leaks, la UEFA va tenir constància dels fets i va acceptar l'explicació del Reial Madrid, que va al·legar que es tractava d'un tractament específic que estava complint el jugador. El cas va quedar arxivat.

El setmanari alemany 'Der Spiegel', amb accés a Football Leaks, revela que Sergio Ramos va estar involucrat en dos casos de dopatge. En el primer cas , en el control antidopatge posterior a la final de la Champions League del 2017 –que el club banc va guanyar després d'imposar-se al Juventus (1-4)–, al jugador se li van detectar a l'organisme traces de dexametasona , un medicament prohibit. En aquest cas , el metge del Reial Madrid va reconèixer que li havia posat dues injeccions al genoll i a l'espatlla , de manera que la UEFA va entendre que en ser una decisió mèdica no se li podia sancionar. El màxim organisme del futbol europeu va arxivar el cas.

L'altre cas en què Ramos hauria incomplert les normes d'antidopatge hauria sigut a l'abril d'aquest any, quan, en un partit a Màlaga, se'l va avisar que havia de passar un control antidopatge i, tot i això, el futbolista es va dutxar, i això està prohibit per la llei antidopatge espanyola.

El Reial Madrid defensa Sergio Ramos

Després que s'hagin donat a conèixer aquestes informacions, el Reial Madrid ha fet un comunicat assegurant que "Sergio Ramos mai ha incomplert la normativa de control antidopatge". El club blanc argument que la UEFA "va sol·licitar informació puntual i va tancar el assumpte immediatament, com és habitual en aquests casos, després de la verificació dels mateixos experts de l'Angècia Mundial Antidopatge (AMA) i la mateixa UEFA". En el seu comunicat, el Madrid no entra a valorar res més, argumentant "la evidència insubstancial" de la resta de la informació filtrada per Football Leaks i publicada per Dier Spiegel.