Un Lleida irreductible aconsegueix fer història eliminant la Reial Societat (2-3)

260x366 Aitor Núñez / EFE Aitor Núñez / EFE

Anoeta, l’estadi on la temporada 1993/94 l’antiga Unió Esportiva Lleida havia guanyat a Primera, va quedar-se glaçat en veure una de les grans fites de la història del futbol lleidatà. El Lleida Esportiu va aixecar una eliminatòria que semblava perduda, ja que després de caure per 0-1 al Camp d’Esports, la Reial Societat es va situar 2-0 a favor a la primera part del partit de tornada. Els tres gols a la segona part dels lleidatans però, permeten a l’equip de Gerard Albadalejo arribar als vuitens de final de la Copa del Rei. “Cal celebrar-ho. Aquest equip té una gran mentalitat i ja va oferir una bona imatge a l’anada” va dir satisfet el tècnic català.

Els escassos aficionats que es van donar cita a l’estadi basc esperaven viure una nit tranquil·la, però el Lleida, acompanyat per mig centenar d’incondicionals, tenia una idea ben diferent, malgrat que encadenava cinc jornades sense aconseguir fer gols al grup tercer de la Segona Divisió B. L’equip d’Eusebio Sacristán va colpejar primer gràcies a un cop de cap del defensa Llorente als 23 minuts. 10 minuts més tard era el malagueny Juanmi Jiménez qui semblava decidir l’eliminatòria, quan en una de les seves jugades de murri, va marcar el 2-0 en un primer temps en que el Lleida va arribar poc a l’àrea dels bascos.

A la segona part va arribar la reacció catalana. Primer va marcar Aitor Núñez després d’una internada per la banda dreta, davant una Reial Societat relaxada que no va entendre l’avís de la seva rival i que instants després encaixava el segon, obra de penal de Manu Molina després d’una falta sobre Musa Bandeh, empat que deixava al seu equip a un sol gol de passar de ronda. El Lleida, crescut, va saber jugar amb els nervis d’un equip xiulat pels aficionats locals, i va consumar la remuntada amb un gol a quatre minuts per al final amb una rematada de cap del jove Bojan Radulovic que va provocar la bogeria entre la delegació desplaçada des de la Terra Ferma.

540x306 La SD Formentera ha sorprès l'Athletic Club / EFE La SD Formentera ha sorprès l'Athletic Club / EFE

La SD Formentera, per la seva banda, ha eliminat l'Athletic Club gràcies a un gol d'Álvaro Muñiz en el temps afegit (0-1).