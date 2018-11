El Girona-Barça dels Estats Units, anunciat a la premsa de Miami

Segueix l'estira-i-arronsa entre la Lliga i la Federació Espanyola de Futbol (RFEF) per la disputa del Girona-Barça a Miami. Mentre la patronal insisteix a dur el partit del 26 de gener als Estats Units, l'ens federatiu s'hi nega i demana a totes les parts que "s'oblidin" d'aquesta possibilitat. El cas està bloquejat, i el president de la Lliga, Javier Tebas, va confirmar dijous de la setmana passada que portarà el tema als tribunals i que "fins a la primera setmana de desembre" hi ha possibilitats que li donin "la raó". Mentrestant, a la premsa de Miami es poden veure anuncis del partit, com a la portada del 'Miami Herald'.

Malgrat que el president de la RFEF, Luis Rubiales, dona el tema per tancat confiant que el Girona-Barça de Miami no es jugarà, Tebas segueix pel seu camí. "Nosaltres ja hem iniciat els tràmits legals corresponents per reclamar on correspongui que el partit es pugui jugar als Estats Units. No diré on, però nosaltres ja estem en òrgans tercers per decidir. Creiem que tenim dret que es pugui jugar a Miami", va afirmar fa menys d'una setmana el president de la Lliga.

"Ja sabíem que hauríem d'arribar a reclamar als tribunals, això no és nou. Hem esperat a tenir les proves del que s'està dient. És veritat que el reglament de partits internacionals deixa fins al gener. Queden més de dos mesos. Crec que fins a la primera setmana de desembre tenim possibilitats que ens donin la raó", va afegir Tebas.

D'altra banda, el partit –que només té el suport de la Lliga, l'empresa organitzadora del duel Relevent i dels dos clubs implicats, el Girona i el Barça– tampoc compta amb el vistiplau de la FIFA, que manté el posicionament que el Girona-Barça s'havia de disputar en territori de la Federació Espanyola. "Que em digui on està escrit. No ho diu enlloc", va argumentar Tebas, posant com a exemple que la Supercopa d'Espanya d'aquest any es va jugar a Tànger. "Per què ells sí i nosaltres no?", va rubricar fa menys d'una setmana el màxim dirigent de la Lliga.