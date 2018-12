El comentari masclista a Ada Hegerberg, guanyadora de la Pilota d'Or: "Saps fer 'twerking'?"

La gala de la Pilota d'Or d'aquest dimarts al Grand Palais de París no va estar exempta de moments tensos. El DJ convidat, Martin Solveig, en va ser el protagonista quan va fer una pregunta incòmoda a la guanyadora de la Pilota d'Or femenina, Ada Hegerberg, jugadora de l'Olympique de Lió.

"Saps fer 'twerking'?", va preguntar el DJ fent una broma a Hegerberg, que va contestar ràpidament que no i va fer el gest d'anar-se'n de l'escenari. El presentador de l'acte, David Ginola, es va acostar a la jugadora noruega i va rebaixar la tensió reconduint la conversa. Finalment, Solveig i Hegerberg van acabar ballant una cançó de Frank Sinatra.

Solveig ha demanat disculpes pel comentari masclista, si bé ha reconegut que està "sorprès" pel que ha llegit a internet. "Per descomptat que no volia ofendre ningú. Va ser una broma, probablement una broma dolenta. Vull disculpar-me si algú es va sentir ofès. Ho sento", ha dit a Twitter.

Hegerberg, de 23 anys, va dedicar el seu discurs després de recollir la Pilota d'Or a les nenes que somien ser futbolistes. "A les joves de tot el món els demano que creguin en elles", va dir al final, davant la mirada emocionada de la seva mare. La jugadora noruega va agrair a les seves companyes d'equip i a la seva família tot el suport rebut.