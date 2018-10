Javier Tebas: "Cristiano Ronaldo no és indispensable per al futbol espanyol"

El president de la Lliga espanyola, Javier Tebas, ha afirmat aquest dimarts en declaracions al rotatiu francès 'L'Équipe' que la marxa de Cristiano Ronaldo a la lliga italiana el passat estiu "gairebé no afecta" a l'atractiu del campionat de futbol estatal. "M'agradaria que s'hagués quedat, com també voldria que seguessin aquí José Mourinho i Pep Guardiola, però no és indispensable", ha afirmat Tebas que ha utilitzat l'exemple de la Premier League com una marca "extremadament forta" malgrat que els seus equips no guanyen la Lliga de Campions o que els futbolistes que hi juguen no guanyin la Pilota d'Or.

Tebas, de visita a París per assistir al fòrum esportiu 'Sport Summit Innovation', també ha reiterat, en aquest cas al diari 'Le Parisien' el seu desig que el PSG sigui sancionat per no respectar les normes del "joc net financer", ja que el conjunt francès va executar en un mateix estiu el fitxatge de Neymar (222 milions d'euros) i la cessió de Kylian Mpabbé (per acabar-lo fitxant la temporada següent a canvi de 150 milions d'euros més 30 en variables).

Malgrat dubtar que la FIFA faci efectiva aquesta sanció, el president de la Lliga ha afirmat en rotunditat que "un club que ha fet trampes no hauria de jugar la Lliga de Campions" i ha recordat que no té cap fixació exclusiva amb el PSG ja que també ha demanat una sanció a la FIFA per al Manchester City.