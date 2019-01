Jenni Hermoso lidera el triomf de l'Atlètic i posa pressió al Barça

No li calia al Barça conèixer el resultat de l'Atlètic de Madrid per saber que aquest diumenge no pot fallar davant l'Athletic Club (13h, Gol) per seguir enganxat a la lluita pel títol a la Lliga Iberdrola, però les victòries matalasseres no fan més que afegir pressió a les blaugranes. Aquest dissabte l'equip madrileny s'ha desfet del Màlaga (4-1) gràcies a una destacada actuació de Jennifer Hermoso. L'ex del PSG i del Barça ha sigut la protagonista del matx, amb tres gols (l'1-0 i els dos que han ampliat l'avantatge al segon temps, als minuts 61 i 62) i una execució ràpida d'una falta en el segon gol de l'equip, que desfeia l'empat que, abans, havia aconesguit l'experiquita Dominika Conc. L'equip de José Luis Sánchez Vera ha

Sabent que l'Atlètic és tres punts més lluny a la classificació, el Barça rebrà l'Athletic Club a Sant Joan Despí per reprendre l'acció a la Lliga, després d'uns dies d'aturada per compromisos internacionals que ha tingut en moviment a una dotzena de blaugranes. L'equip de Lluís Cortés, que es va estrenar en el càrrec amb un triomf vital davant del Llevant fa dues setmanes, tindrà la baixa de Patri Guijarro, que pateix una afectació neurològica d'extremitat inferior. "Cada partit és una final perquè cada partit val tres punts, i els necessitem tots per guanyar la Lliga", ha declarat Cortés en la prèvia.