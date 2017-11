Mourinho assegura que quan va marxar estava convençut que la seva situació tributària era "perfectament legal"

José Mourinho, tècnic portuguès del Manchester United, ha declarat aquest divendres al jutjat d'instrucció número 4 de Pozuelo de Alarcón (Madrid) per la denúncia presentada per la fiscalia en què se l'acusa de defraudar 3,3 milions d'euros durant la seva etapa com a entrenador del Reial Madrid.

Mourinho ha arribat sol, a les 09.33 hores, envoltat d'un gran nombre de mitjans de comunicació i ho ha fet sense parlar, amb gest tranquil, per declarar a partir de les 10 del matí. El jutge havia decidit cridar-lo a declarar després d'admetre a tràmit la denúncia de la secció de delictes econòmics de la Fiscalia de Madrid contra el tècnic portuguès per haver defraudat 3,3 milions d'euros procedents dels seus drets d'imatge.

A la sortida del jutjat, Mourinho ha parlat de la seva situació. "Me'n vaig anar d'Espanya el 2013 amb la informació i amb la convicció de que la meva situació tributària era perfectament legal. Un parell d'anys més tard he sabut que s'ha obert una investigació i m'han dit que per regularitzar la meva situació jo havia de pagar una quantitat 'x'", ha dit.

"No he contestat, no he discutit, he pagat, he signat amb l'Estat les actes de conformitat i que tot estava definitivament tancat. Per això he estat aquí cinc minuts per dir exactament a la seva excel·lència el jutge el que us estic dient a vosaltres", ha conclòs.