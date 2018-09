Juanma Lillo, nou entrenador del Vissel Kobe d'Andrés Iniesta

El Vissel Kobe, l'equip japonès on juga Andrés Iniesta, ha presentat Juanma Lillo com a nou tècnic. El president del club, Hiroshi Mikitani, ha escollit el tècnic basc com a substitut del japonès Takauiki Yoshida, que deixa el càrrec després de perdre quatre partits de manera consecutiva.

Lillo ha signat pel que queda de temporada (al Japó queden menys de tres mesos per al final del curs) i una més. Amb Lillo arriben també al club japonès Íñigo Domínguez, que farà de segon entrenador, i Jorge Muñoz, que ocuparà el càrrec de preparador físic.