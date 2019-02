Liverpool i Bayern ensenyen la seva por a guanyar (0-0)

Hi havia una vegada el conte de dos equips que estaven concebuts per marcar gols, preparats per atacar i amb la porteria com a únic objectiu, dos equips anomenats Liverpool i Bayern de Munic, als quals un duel a Europa els va condemnar a tenir por a buscar el gol i trobar una victòria que es va perdre a les grades d'Anfield (0-0).

La condició d'eliminatòria a anada i tornada en aquests vuitens de final va lligar de mans a anglesos i alemanys i els va ajudar, especialment als bavaresos, a especular amb un resultat que ho deixa tot obert per al duel a Munic. Jürgen Klopp es va endur la victòria particular de no encaixar a casa i Niko Kovac la que el seu rival no aconseguís avantatge d'Anfield. Al final, tots, més o menys, contents.

Aquest dimecres es disputen dos partits. L'Atlètic de Madrid rep el Juventus (21 hores, Movistar Liga de Campeones) i el Manchester City visita el Schalke (21 hores, Movistar Deportes 1).