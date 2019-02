El Manchester City en té prou amb vint minuts per escombrar el Chelsea (6-0)

Hi ha una dita que afirma que la venjança és un plat que se sol servir fred. Al setembre, el Chelsea va derrotar 2-0 el Manchester City a Stamford Bridge en un duel de Premier en què Sarri va guanyar la partida a Guardiola. Aquest diumenge a l'Etihad Stadium, en 20 minuts, el Manchester City ja guanyava per 3-0 en un partit que va acabar finalment 6-0. Els locals, inexpugnables al seu feu, han saltat a la gespa molt més decidits, concentrats i amb més fortalesa mental que un Chelsea en què Sarri ja havia admès fa uns dies la "dificultat per motivar" els seus jugadors. Amb aquesta victòria, el City se situa líder amb els mateixos punts que el Liverpool, però amb un partit més, ja que els 'citizens' ja van jugar de forma avançada el duel que els correspondria de la jornada vinent, la 27, contra l'Everton.

651x366 El Manchester City en té prou amb 20 minuts per escombrar el Chelsea (4-0) / PHIL NOBLE / REUTERS El Manchester City en té prou amb 20 minuts per escombrar el Chelsea (4-0) / PHIL NOBLE / REUTERS

A l'Etihad una posada en escena en fals es paga molt cara. El City, que acostuma a ser un tsunami des del primer minut quan juga a casa, han olorat la sang ben aviat: als quatre minuts, Sterling ja ha obert la llauna després de finalitzar, arribant des del segon pal, una passada de la mort al cor de l'àrea de Bernardo Silva. Sense pràcticament temps per recuperar-se, el Chelsea ha vist com començava la festa del Kun Agüero. Al minut 13, el davanter argentí ha recollit una pilota prop del balcó de l'àrea, s'ha generat espai per xutar i ha superat (malgrat que arriba a tocar la pilota) Kepa Arrizabalaga amb un gran xut des de fora de l'àrea. Menys de cinc minuts després, Agüero ha tornat a aparèixer per rematar a plaer un desastrós i incomprensible refús de Barkley per firmar el 3-0 quan encara no s'havia arribat als 20 minuts.

El tifó local encara no s'havia acabat, ja que Gundogan ha firmat el quart gol en recollir un refús tebi i innocent de la defensa del Chelsea a la frontal. El migcampista alemany d'ascendència truca ha enviat un xut col·lat al pal esquerre de la porteria de Kepa. Després del quart gol, el City ha baixat una marxa i el Chelsea, absolutament desdibuixat a excepció d'un Kanté que era l'únic que semblava buscar solucions, ha tret una mica el cap amb un parell d'ocasions, però Pedro, primer, i Higuaín, després, han topat amb el porter Ederson. Amb 4-0 i el partit resolt pels de Guardiola s'ha arribat al descans.

651x366 Sterling i Agüero celebren el primer del City / LAUREN GRIFFITHS / GETTY Sterling i Agüero celebren el primer del City / LAUREN GRIFFITHS / GETTY

A la represa, el City ha fet més gran la ferida. Agüero ha buscat el 'hat-trick' amb una rematada de cap que ha picat al travesser. Primer avís en la cerca per endur-se la pilota del partit a casa perquè, poc després, sí que ha firmat el seu tercer gol. El 'hat-trick' de l'argentí ha arribat des del punt de penal. Sterling l'ha provocat i Agüero no ha fallat. Amb la maneta, el City no s'ha donat per satisfet i Sterling ha firmat el seu segon gol i el sisè dels de Guardiola. El davanter anglès només ha hagut de rematar a boca de canó una gran assistència de Zinchenko davant la passivitat de la defensa dels de Sarri. Un gol que ha fet més gran la golejada i ha ensorrat més un Chelsea que ha rebut una de les pitjors derrotes dels últims anys. Els dos conjunts es tornaran a veure les cares a la final de la Carabao Cup (la Copa de la Lliga) del pròxim 24 de febrer a Wembley.