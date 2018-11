"Són la xacra del futbol": Maradona carrega contra la Conmebol per portar la final de la Libertadores a Madrid

Aquest dijous, la Conmebol va decidir que la final de la Copa Libertadores entre el River Plate i el Boca Juniors es disputarà al Santiago Bernabéu de Madrid el 9 de desembre, després d'acceptar la candidatura del club blanc i que el govern espanyol i els cossos de seguretat hi donessin l'OK.

Però l'enrenou per una final que s'hauria d'haver disputat el cap de setmana passat però que a causa dels aldarulls previs entre aficionats es va acabar ajornant no sembla que tingui data de caducitat. Després de conèixer que la final es disputarà a Madrid, Diego Armando Maradona ha criticat els dirigents de la Conmebol per aquesta decisió. Maradona s'ha preguntat per què la Conmebol no va exigir més seguretat. "Saps el que costa, això?", deia l'ara tècnic dels Dorados de Sinaloa durant una entrevista a la ràdio La Red, de Buenos Aires.

"Són la xacra del futbol. No estan capacitats per al càrrec", criticava l'exjugador, que també va carregar contra el River Plate i el seu entrenador, Marcelo Gallardo, als quals va preguntar què faran quan hagin de tornar a jugar a la Bombonera, el camp del Boca.

Apel·lacions dels dos finalistes

Els dos equips finalistes, el Boca Juniors i el River Plate, tampoc estan conformes amb la decisió de la Conmebol. El Boca Juniors ha assegurat que arran de l'atac que va rebre l'autobús en què viatjava el seu equip abans de disputar la final dissabte passat, 24 de novembre, segueixen demanant que es desqualifiqui el River del torneig i se'ls proclami guanyadors de la Copa. El conjunt assegura en un comunicat que si la seva apel·lació no prospera recorreran al Tribunal d'Arbitratge de l'Esport un cop hagin esgotat els recursos als estaments del país. "Després de les decisions del tribunal de disciplina de la Conmebol, el Boca informa que no comparteix els seus arguments i els considera completament contraris als reglaments i precedents jurisdiccionals, raó per la qual s'interposaran els recursos corresponents davant la cambra d'apel·lacions de la Conmebol i, eventualment, davant el Tribunal d'Arbitratge de l'Esport", explica el club.

El River, per la seva banda, ha anunciat que apel·larà també la sanció econòmica que la Conmebol li ha imposat, i que recorrerà la decisió de prohibir l'entrada de públic durant dos partits internacionals de l'any vinent. I a més ha indicat que reclamarà la seva condició d'equip local per a la segona final de la Copa Libertadores. "El Club Atlético River Plate informa que farà els plantejaments legals i les apel·lacions pertinents sobre el que ha resolt la Confederació Sud-americana de Futbol i el seu tribunal de disciplina, en relació amb el canvi de seu del partit de la final de la Copa Libertadores 2018, la sanció econòmica i la prohibició de disputar amb públic dos partits oficials organitzats per la Conmebol", diu el seu comunicat.