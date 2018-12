El PSG i Liverpool deixen fora el Nàpols

Els PSG de Neymar va fer la feina i va golejar 1-4 l’Estrella Roja a Belgrad per classificar-se coma primer del Grup C per davant del Liverpool, que va superar el Nàpols a Anfield amb un golàs de Mohamed Salah (0-1). Juntament amb l’Inter de Milà, el Nàpols de Carlo Ancelotti s’haurà de conformar en jugar l’Europa League. La golejada del PSG davant els serbis va portar la firma de Cavani, Neymar, Marquinhos i Mbappé.

Al Grup A, l’Atlètic de Madrid no va poder passar de l’empat (0-0) contra el Bruges a domicili i va veure com el Borussia Dortmund acabava davant seu com a primer de grup en guanyar (0-2) el Mònaco. Els alemanys, en ser primers de grup, no poden ser rival del Barça als vuitens, com tampoc ho poden ser els matalassers, que han quedat segons però competeixen a la mateixa lliga que els blaugranes. El Bruges jugarà l’Europa League. Qui tampoc serà rival dels d’Ernesto Valverde és el Porto. Malgrat que els portuguesos ja sabien que eren primers de grup abans de començar la jornada, van guanyar el Galatasary (2-3). El Schalke 04 va aconseguir un triomf per la mínima davant el Lokomotiv de Moscou (1-0) i va acabar com a segon del Grup D, en què el Galatasary jugarà l’Europa League.

Avui es jugaran la resta de partits amb el dubte de si el Xhaktar Donestk o l’Olympique de Lió acompanyaran el Manchester City a vuitens. També s’acabaran de definir eprimers i segons de grup, possibles rivals del Barça.