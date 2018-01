Pablo Machín: “Ho estem fent tot tan bé que sembla que no sigui suficient en dies com avui”

El 0-0 viscut a la Rosaleda eleva el compte de punts fins als 28 i permet que el Girona continuï navegant, amb tranquil·litat, per la zona mitja de la taula. “Sumar sempre és positiu però els empats mai es signen abans de començar, això ho valores segons veus el tarannà del partit. És un punt just que serveix per mantenir la distancia, tampoc ens hem merescut més cap dels dos. El marcador reflecteix el que s’ha vist al terreny de joc. Bounou ha fet una aturada clau en la primera meitat i nosaltres hem tingut dues accions a pilota parada, dominant un temps cada equip” ha assegurat Pablo Machín, a qui l’ha sorprès la posada en escena del conjunt malagueny, cuer de la Lliga. “Ens esperàvem un Màlaga ofensiu amb més necessitat però no ens l’hem trobat. Això potser ens ha confós i ens hem conformat, podent-nos emportar algun ensurt en els seus contraatacs. Ho hem corregit al descans, sent superiors durant la segona meitat”. La reacció no ha estat suficient per aconseguir la victòria, ni gaudint d’una superioritat numèrica en el tram final. “Jugar amb un jugador més ha estat anecdòtic, en 10 minuts sembla que tinguis la obligació de guanyar i és una trampa. Al rival li podria semblar bé lligar el punt i sorprendre en qualsevol atac aïllat. Hem intentat moltes coses però la realitat indica que no hem tingut la continuïtat suficient per trobar el que buscàvem”.

El Girona és, per mèrits propis, l’equip revelació de les primeres 21 jornades, fet que podria portar a l’engany en actuacions com la d’aquesta nit, on no ha brillat com sol fer-ho. “No ens oblidem que hem jugat contra un rival que necessitava guanyar i no els hem deixat que es mostrin, té molt mèrit. Com ho estem fent tot tan bé, sembla que no sigui suficient el que hem aconseguit avui, tot i que no hàgim jugat el nostre millor partit”. Els gironins no es quedaven sense marcar des de feia 15 dates. “Som un equip que sempre busca la porteria rival, parlàvem que feia 14 partits que marcàvem i avui no hem sigut aquest conjunt. Als darrers minuts, els partits tendeixen a embogir i, quan això passa, sembla que hi hagi una sobre necessitat d’anar endavant. Però això et pot passar factura, s’ha de vigilar”, ha respòs, preguntat per si havia vist perillar l’empat. “Hem de ser realistes, mai s’ha de facilitar la teva pròpia derrota. Analitzant una mica més enllà, em dono compte de certs aspectes: hi ha futbolistes als quals els costa recuperar, a d’altres els falta benzina que marca la diferencia en accions concretes...”.

Machín ha fet dos canvis; tos dos, en el tram final. “No estem obligats a fer substitucions; quan es competeix bé, costa moure la banqueta. No arribàvem amb claredat però dominàvem, en cinc minuts és més fàcil que rendeixi qui té la dinàmica. També és frustrant competir per tan poc temps tot i que s’han d’aprofitar tots els minuts. Si posem algú, és perquè ens doni rendiment però no per no haver efectuat tots els canvis penso que no hi ha nivell a la banqueta”. Per concloure, ha valorat l’actuació de Muniesa, que no competia des del 4 de desembre. “Duia molt temps sense jugar i ha complert. Coneixeu el seu nivell i pot donar molt més, sense dir que ha actuat malament. Ha estat a la mateixa altura que la resta de companys”.