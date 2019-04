Pau Molins, advocat de Sandro Rosell: "Algú hauria de demanar disculpes"

Aquest dimecres a la tarda, després que al matí es conegués l'absolució de l'expresident del Barça Sandro Rosell per part de l'Audiència Nacional, l'advocat Pau Molins ha fet una primera valoració de la sentència absolutòria dels delictes de blanqueig de capitals i organització criminal. "La defensa es mostra absolutament orgullosa del resultat de la sentència: Rosell i la resta d'acusats han sigut absolts de tots els delictes que se'ls imputaven. Sandro Rosell no va cobrar comissions il·legals". Molins ha carregat contra la presó preventiva a què va estar sotmès Rosell del 25 de maig del 2017 al 25 de febrer del 2019: "La sentència arriba després d'una presó preventiva absolutament abusiva i desproporcionada a càrrec de la instructora [la jutge Carmen Lamela]. El sistema judicial ha fallat. Esperem que algú demani disculpes".

"Aquest és un cas paradigmàtic del que no ha de ser una instrucció penal. L'acusació i la instrucció no han sigut correctes, han estat plenes d'irregularitats. Més de 21 mesos a la presó per un cas en què només s'havien presentat dues proves testificals. No existia el risc de cometre delictes per privar-lo [a Rosell] de llibertat amb una presó preventiva abusiva i desproporcionada", ha valorat Molins. "La defensa no s'ha mogut ni un pèl des del minut 1, en què vam demanar la llibertat de Sandro Rosell. L'inici del tot el procés ja va ser irregular: va començar amb els mitjans de comunicació arribant a casa de Rosell abans que ell mateix, que es va assabentar de la seva detenció per un company", ha recordat l'advocat, que no ha descartat la hipòtesi que el fet d'haver presidit el Barça hagi pogut influenciar en la presó preventiva de Rosell, però ha afegit que no li pertoca a ell valorar-ho.

"S'ha de repensar la presó preventiva"

"La sentència assumeix tot el relat fàctic presentat per la defensa i diu clarament que no hi ha hagut blanqueig de capitals ni organització criminal. Ha arribat el moment de repensar la presó preventiva", ha dit Molins. L'advocat de Rosell també ha afirmat que "la sentència està molt ben construïda" i ha afegit que "és molt clara". És per això que, malgrat admetre que el sistema judicial "ha fallat", ara hi tornen a confiar. "Quan el cas va arribar a un tribunal professional i honest, als dos dies es va permetre la llibertat condicional. Al principi, en canvi, el cas va començar amb una instrucció que va beneir des d'un bon principi tota la documentació que aportava la Policia Nacional després d'una investigació secreta durant dos anys", ha recordat Molins.

El lletrat no ha revelat a qui s'ha de reclamar la indemnització pels dos anys de presó preventiva de Rosell: "Hem de valorar la sentència, esperar que guanyi fermesa i estudiar a qui reclamar les responsabilitats, però no es tracta només d'una persona. El sistema judicial ha fallat durant els primers anys, primer amb una investigació secreta de la Policia Nacional i, després, amb una petició de la Fiscalia, i la seva acollida de la instructora, d'una presó preventiva abusiva que ha destrossat famílies durant tot aquest temps".

"Nosaltres en tot moment vam dir que no hi va haver comissions il·legals; la Confederació Brasilera de Futbol no és un ens públic, és una entitat privada, que va pagar per uns serveis i que no s'ha sentit perjudicada", ha afegit el lletrat. "Com expliques a algú que està fent una presó preventiva que gent condemnada, com en el cas de la Manada, o gent investigada per corrupció a Espanya, no al Brasil, és al carrer? Ha sigut molt dur, tant per a Sandro Rosell com per a Joan Besolí i per a les famílies de tots dos", ha lamentat Molins, que, en el vessant més personal, ha explicat que avui s'ha fos en una abraçada amb Rosell després de conèixer l'absolució.

Andrés Maluenda, també de l'equip d'advocats de l'expresident del Barça, ha explicat que Rosell estava eufòric quan han rebut una trucada "bastant fidedigna" que informava que seria absolt i que, quan han tingut la sentència ja a les mans, ho han celebrat amb els familiars i diverses persones pròximes a la família.