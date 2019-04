L'Audiència Nacional absol Sandro Rosell i els altres cinc acusats del cas Rimet

L'Audiència Nacional ha absolt l'expresident del Barça Sandro Rosell i els altres cinc acusats de blanquejar comissions pels drets audiovisuals de 24 partits de la selecció brasilera de futbol i un contracte d'esponsorització amb Nike. La sala de l'Audiència Nacional entén que després de valorar les proves practicades en el judici no s'han pogut acreditar les acusacions, i per tant, davant els dubtes que tenen, "ha de prevaler el principi 'in dubio pro reo'", que diu que, en cas de dubte, s'ha de resoldre a favor de l'acusat.

A l'acabar el judici, el fiscal va modificar les seves conclusions provisionals i va sol·licitar per a Rosell una pena de sis anys de presó per delictes de blanqueig de capitals i grup criminal, cinc anys per al gestor andorrà Joan Besolí i penes d'entre 1 any i 11 mesos i 1 any i mig per a la dona de l'expresident de Barça, Marta Pineda, i els altres tres acusats, Pedro Andrés Ramos, José Colomer i Shahe Ohannessian.

En la sentència, la Secció Primera de la sala penal explica que després de realitzar el contrast valoratiu entre la prova practicada a instància de l'acusació i la de la defensa, "només ens ha estat possible arribar fins on hem arribat, operant en aquesta valoració amb observança del principi 'in dubio pro reo'".

Sandro Rosell i Joan Besolí van estar en presó preventiva 21 mesos, i després de les primeres jornades del judici van poder sortir en llibertat condicional sense fiança el 27 de febrer.

"Avui és un dia de celebració"

"Avui és un dia de celebració. Hem patit molt per arribar aquí. Tota la família estarà molt contenta. Demà ja tocarà reflexionar", ha dit Andrés Maluenda, advocat de l'expresident del Barça, a 'El món a Rac1'. Maluenda ha afegit que "no és normal" els 21 mesos de presó preventiva que ha passat Rosell. "Estic molt satisfeta i eufòrica. Després de dos anys de lluita s'ha demostrat el que nosaltres dèiem des del primer dia. És una alegria molt gran", ha dit Marta Pineda, dona de Sandro Rosell, al mateix programa radiofònic. "Per fi tornem a la nostra vida de cada dia, podem recuperar la nostra vida habitual. S'ha fet justícia. Ara només toca mirar endavant", ha afegit. "Ell està molt content i molt satisfet. Tots estem molt tranquils", ha comentat Pineda.