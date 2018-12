Pedro Sánchez: "Per a Espanya és un honor acollir la final de la Copa Libertadores"

Pedro Sánchez, president del govern espanyol, ha aprofitat el seu viatge a l'Argentina per parlar de la final de la Copa Libertadores, que es disputarà a Madrid. "Per a Espanya és un honor poder acollir el superclàssic, com és qualificat a l'Argentina el partit entre el Boca Juniors i el River Plate. Espanya sempre estarà al costat de l'esport i la convivència. Nosaltres desplegarem tot l'aparell de seguretat habitual per a grans esdeveniments esportius perquè els únics protagonistes siguin els futbolistes i el gran poble argentí, que podrà gaudir d'una gran final", ha dit.