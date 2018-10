El Reus visita el Molinón amb l'objectiu d'allunyar-se dels llocs de descens

L'estadi del Molinón aquest dissabte serà l'escenari d'un xoc en el qual ni l'Sporting ni el Reus es poden permetre el luxe de fallar per evitar nervis ni situacions més incòmodes (18 h, La Liga 123 TV).

L'Sporting i Rubén Baraja, el seu entrenador, es juguen més que tres punts, ja que l'afició blanca i vermella ja ha començat a manifestar el seu malestar pels resultats, especialment fora de casa, de manera que els Gijón necessiten una victòria que a més arribi acompanyada d'una millora en el joc. Per la seva banda, al Reus, que només ha sumat un punt dels últims nou possibles, li passa al contrari que als Gijón, ja que aconsegueixen els seus millors resultats quan actuen com a visitants i ja han guanyat a Elx i a Tenerife.

El conjunt reusenc presenta la novetat en la convocatòria del migcampista Àlex Carbonell, absent en els últims partits per lesió. El futbolista català s'ha perdut els últims tres duels de Lliga a causa d'una contusió costal de la qual està completament recuperat, segons va explicar el seu tècnic, Xavi Bartolo, en la prèvia del duel. No està clar que Carbonell pugui sortir d'inici, encara que el que sí que és segur és que tindrà minuts, ateses les circumstàncies d'un equip que no va sobrat d'efectius, tant per les lesions que pateix la plantilla com pels problemes que va tenir durant l'estiu per inscriure jugadors per culpa del límit salarial.

Les baixes que té Bartolo són les del central Mikel Villanueva, els extrems Ricardo Vaz i David Querol i el punta Fran Carbia. En aquesta ocasió, el tècnic podrà confeccionar un onze amb futbolistes de la primera plantilla, cosa que no va poder fer la passada setmana en la derrota davant el Granada (1-2) per falta d'efectius.