El Reus, amb el repte de ser el primer equip que guanya a Tenerife

El Reus arriba a Tenerife aquest diumenge (20h) amb el repte de convertir-se en el primer equip que guanya al feu canari aquest any. I en cas d'aconseguir-ho s'allunyaria encara més de la zona de descens i donaria un nou pas cap als llocs de 'playoff' d'ascens a LaLiga Santander.

A Tenerife, l'entrenador del Reus, Aritz López Garai seguirà sense poder comptar, per lesió, amb els extrems Ricardo Vaz i David Querol, el lateral Álex Menéndez i el migcampista Borja Fernández. Els bons resultats que li està donant el 4-4-2 en els últims partits faran que el tècnic segueixi apostant per actuar amb dos puntes com Edgar Hernández i Dejan Lekic.

David Haro, el futbolista més en forma de l'equip, ocuparà la banda dreta, mentre que Álex Carbonell seguirà obert a l'esquerra, amb Ledes i Tito a la medul·lar. Pel que fa a la defensa, Migue queda com a únic lateral esquerre, i Miramón serà el titular al carril dret. Els intocables Pichu Atienza i Olmo repetiran a l'eix de la saga.