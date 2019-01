El Reus intentarà continuar viu dins del terreny de joc

Ara mateix el Reus Deportiu de futbol viu en una muntanya russa. El partit d'aquesta tarda contra el Numància (18 h, LaLiga 1/2/3 TV), el primer de l'any a casa, arriba sense que el club hagi aconseguit sortir de l'ull de l'huracà. Semblava que la golejada contra tot pronòstic al camp del Màlaga de l'última jornada, amb només 12 fitxes disponibles de la primera plantilla, rebaixaria lleugerament la tensió acumulada i portaria una certa calma per afrontar el futur del club. Però no havia passat ni mitja hora del xiulet final que Xavi Bartolo, el tècnic del conjunt del Baix Camp, va incendiar la sala de premsa atacant durament l'Associació de Futbolistes Espanyols (AFE), a la qual acusava d'haver pressionat els seus jugadors per evitar que es jugués el partit. Aquestes declaracions van entrar al vestidor com una bomba de rellotgeria que va retornar en forma de comunicat a través de la mateixa AFE. En aquest escrit, es mostraven sorpresos per les crítiques que havien rebut per part del seu entrenador, cosa que va fer saltar totes les alarmes sobre una possible mala relació entre jugadors i equip tècnic.

En veure el panorama, es va fer públic un nou document en el qual els jugadors decidien retirar dos punts del comunicat inicial, de manera que suavitzaven la seva postura i tallaven de soca-rel qualsevol polèmica dins del vestidor: "Per una mala interpretació, no vam ser justos amb el nostre entrenador i li demanem disculpes".

El problema s'hauria pogut fer més gros si dos pesos pesants de la plantilla com Jesús Olmo i David Querol, que havien denunciat el seu club per impagaments, no haguessin cobrat la seva fitxa dins del termini requerit, cosa que hauria fet que la primera plantilla disposés de tan sols 10 efectius, dos menys que els permesos per LaLiga per poder continuar competint. Això hauria suposat l'expulsió immediata del Reus de la competició. A última hora de dilluns, però, van rebre els seus respectius pagaments, per la qual cosa la plantilla del primer equip es manté a 2a Divisió A amb tan sols 12 fitxes, després que Tito Ortiz, Mikel Vilanueva, Shaq Moore, Edgar Badia, Fran Carbia i Vitor Silva se'n desvinculessin recentment pel mateix motiu.

I com si amb tot això no n'hi hagués prou, la setmana també ha portat el rumor que després del partit d'aquesta tarda, l'AFE proposaria igualment l'expulsió del club de LaLiga 1/2/3 de cara a la segona volta si no resol definitivament els problemes de liquiditat. La mateixa AFE s'ha afanyat a desmentir-ho en un comunicat en què afirma que "en cap moment" ha fet aquesta sol·licitud perquè, entre altres coses, "no té les competències" per fer-ho. En el comunicat expliquen que estan "a l'espera de la resolució del jutge de disciplina social de LaLiga en relació a l'expedient disciplinari obert contra el Reus" i que "un cop el jutge adopti una resolució, amb independència de quina sigui", continuarà lluitant "en defensa dels drets laborals, socials i econòmics" dels futbolistes del conjunt català.

La plantilla, aïllada de tot el rebombori, intentarà juntament amb jugadors del filial fer front al Numància, a qui superaria a la classificació en cas de victòria, alhora que sortiria de les places de descens i afrontaria la segona volta amb l'esperança d'una ràpida solució a tots els problemes que els fan ser més protagonistes fora del camp que dins.