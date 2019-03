El Roma destitueix el tècnic Eusebio Di Francesco

La temporada següent a eliminar el Barça als quarts de la Champions, el tècnic del Roma, Eusebio Di Francesco, ha estat destituït. El conjunt italià ha anunciat aquest dijous la decisió després de caure ahir dimecres contra el Porto als vuitens de final de la Champions. L’italià Claudio Ranieri podria ser el seu substitut.

