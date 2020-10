El Sabadell empata a Saragossa i suma el seu primer punt a Segona Divisió (0-0)

El CE Sabadell va sumar ahir el seu primer punt en el retorn a Segona Divisió després d’empatar a domicili contra el Saragossa (0-0). El conjunt arlequinat va estrenar d’aquesta forma el seu caseller de la temporada i reforça (en part) el seu argumentari per canviar la dinàmica i apropar-se a la zona tranquil·la de la classificació. El futbol són dinàmiques. Antonio Hidalgo va aconseguir que els seus futbolistes recuperessin l’ordre i la capacitat de generar perill de mesos enrere. Van signar el millor partit en la franja del professionalisme estatal, imposant-se amb claredat per moments a un dels històrics de la categoria. Necessitava sentir-se gran després d’entrar en la monotonia perillosa de jugar perquè sí i de perdre de forma sistemàtica.

Opcions de victòria

La verticalitat visitant va marcar el ritme del partit. El Sabadell va fer mèrits per endur-se la victòria en diferents moments. Va tenir la sensació primer de controlar el tempo a ritme de contraatacs. Gorka Guruzeta van tenir una doble ocasió de gol abans del descans i Juan Hernández va poder materialitzar una pujada a la contra després de recuperar la pilota per trencar el 0-0 del marcador. No van tenir la inspiració per sentenciar. Han d’assimilar bé l’assignatura pendent per convertir en tendència el bon paper col·lectiu a terres aragoneses.

Els arlequinats van tenir també els tocs de genialitat que sovint no entren en el guió. Hernández, de nou, va tenir l’acció més clara del partit en enviar una pilota al pal després d’una acció de falta directa en el tram final del segon període. El Saragossa va saber reaccionar a contracorrent. Va tenir les seves oportunitats i va poder donar la sorpresa tocant el temps de descompte. Javi Ros va poder tancar la victòria local amb un xut llunyà de més de 30 metres de distància a passada de Gabriel Fernández que finalment no va ser gol. El 0-0 va fer justícia al partit i a la millora del Sabadell en el curs del coronavirus que accentua la importància de cada jornada. El següent rival en el camí arlquinat cap a la permanència serà el Leganès, un dels grans favorits a ascendir a la Lliga Santander.