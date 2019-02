Sabadell ja està a punt per acollir la Supercopa de Catalunya

La Casa Durant de Sabadell ha acollit la presentació de la quarta Supercopa de Catalunya que juguen els dos equips catalans que han aconseguit més bona classificació durant la temporada passada. Així doncs, els primers equips del FC Barcelona i del Girona FC es veuran les cares el dimecres 6 de març a l’Estadi Municipal de la Creu Alta de Sabadell (18.45 h, TV3).

El president de la Federació Catalana de Futbol (FCF), Joan Soteras, ha encapçalat la representació federativa, acompanyat de Xavier Vilajoana per part del Barça i d’Ignasi Mas-Bagà del Girona. Vilajoana ha explicat que des del club blaugrana s’afrontarà el partit "com qualsevol altra competició". "És la competició del nostre país i ens encanta jugar-la cada any. No hi ha cap seguidor del Barça que no vulgui guanyar-la", ha afegit. Mas-Bagà, per la seva banda, ha qualificat el partit "d'un gran premi per la temporada de l’any passat". "El partit l’afrontem amb il·lusió i humilitat, però sempre amb ambició. Vindrem amb ganes d’escriure una nova pàgina a la història de la Supercopa de Catalunya", explicava el representant gironí.

Soteras, per la seva banda, ha volgut agrair l’esforç que fan els dos equips per jugar la competició, al mateix temps que ha expressat el desig que la jornada sigui festiva i s’ompli el camp: "Des de la junta hem posat tot l’esforç possible perquè el camp llueixi en la seva màxima esplendor. Segur que viurem un partit amb molt bon futbol".

A la presentació també s’ha explicat que la promoció d’entrades entre els federats i els clubs catalans ha sigut un èxit i que, durant el partit, les campanyes que la FCF està portant a terme des de fa set anys hi tindran un paper protagonista. Entre elles, el "Prou violència al futbol" i l’última campanya per potenciar el futbol femení, amb l’etiqueta #Orgullosa.

Bruno Batlle, director general del CE Sabadell, el club amfitrió, ha admès que per a ells "és un plaer acollir un partit com la Supercopa de Catalunya", al mateix temps que ha agraït a la Federació i a l’Ajuntament de Sabadell la col·laboració perquè es pugui disputar a la ciutat.