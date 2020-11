El Sabadell perd i torna a consolidar-se a la part baixa (1-2)

El Sabadell va sumar ahir la segona derrota consecutiva en una setmana gris que va començar a casa contra l'Almeria i que posa punt final contra el Màlaga (1-2). Els arlequinats no van ser capaços de reiniciar la ratxa positiva de resultats que els havia allunyat de l’última posició de la classificació general. La desfeta a la Nova Creu Alta els obliga a mirar de nou cap a baix, amb set punts i el marge mínim de tenir un partit menys en el calendari regular. La imatge de l’equip va ser bona. Va generar futbol i va anar de menys a més després d’encaixar el gol de Calero al minut 16. La reacció va ser contundent. El Sabadell recuperava la igualtat amb una rematada de cap de Néstor Querol a passada de Josu Ozkoidi.

Chavarría decideix

El partit va seguir viu fins al tram final. Els canvis van donar un plus al Màlaga, més sencer en els moments decisius. L’argentí Chavarría va ser l’autor, de nou de cap, de la diana que decidiria el resultat final. El Sabadell recupera l’atmosfera dels problemes. L’expulsió per vermella directa d’Antonio Hidalgo per protestar una decisió a l’àrbitre Pulido Santana inicia una setmana vital per no perdre el tren de la competició. L’estabilitat del projecte passa ara pel camp del Logronyès.