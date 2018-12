El Sant Andreu no renuncia a l'èpica contra l'Atlètic de Madrid

El Sant Andreu no renuncia aquest dimecres (19.30 hores, beIN LaLiga) a l'èpica en el partit de tornada dels setzens de final de la Copa del Rei ja que visita el Wanda Metropolitano amb el 0-1 rebut en l'anada al Narcís Sala. En el primer partit de l'eliminatòria, l'equip català va exhibir un futbol sòlid, tot i que la qualitat individual del blanc-i-vermells es va acabar imposant.

L'entrenador del Sant Andreu, Mikel Azparren, ja va advertir després del partit d'anada que el Wanda Metropolitano seria un repte majúscul. El tècnic vol que els seus futbolistes gaudeixin de l'experiència i que donin el màxim. Els catalans no arriben en el seu millor moment de la temporada. De fet, en l'últim mes de competició únicament han guanyat un partit. Dels seus cinc partits més recents, dos han acabat amb empat, dos més amb derrota i un únic triomf.

El vestidor del Sant Andreu recela del suposat mal moment de l'Atlètic de Madrid. Els jugadors del quadre barceloní mantenen que la plantilla blanc-i-vermella i la seva qualitat individual converteixen l'Atlètic en un rival temible.

La tornada dels setzens de final de la Copa del Rei que enfrontarà l'Atlètic de Madrid i la UE Sant Andreu al Wanda Metropolitano, amb un 0-1 favorable als madrilenys de l'anada, es presenta com una oportunitat per al blanc-i-vermells Nikola Kalinic, Gelson Martins i Víctor Machín 'Vitolo'. Els tres seran titulars en el partit de dimecres a les 19.30 hores, el croat i el portuguès com a parella atacant, intentaran convèncer a l'entrenador argentí Diego Pablo Simeone per ser el millor substitut de Diego Costa, qui afrontarà diversos mesos de baixa una vegada s'operi del peu esquerre aquesta setmana al Brasil.

Encara que compta amb el 0-1 de l'anada i el suport del Wanda Metropolitano, que va respondre bé a un horari de tarda en dia laborable en 'Champions' (56.314 espectadors a les 19 davant el Mònaco) però probablement tindrà pitjor entrada, l'Atlètic no ha de confiar-se davant un rival que li ho va fer passar malament en els minuts finals del partit d'anada. Al Narcís Sala, el Sant Andreu va millorar a la segona part i va arribar a exigir a Adam amb un remat d'Elhadji, una pilota al travesser de Noguera, un altre tret sota pals per Francisco Javier Montero i un remat final de Jaume. Res a veure amb el que espera l'Atlètic al Wanda Metropolitano, on els blanc-i-vermells esperen imposar-se amb claredat com ja van fer contra el mateix equip a la Copa de fa cinc temporades, la 2013-14, quan van guanyar 0-4 en l'anada i 2-1 en la tornada, llavors al Vicente Calderón, amb l'actual tècnic del conjunt barceloní, Mikel Azparren, com a jugador.