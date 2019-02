El Sant Andreu entrega lots de roba als refugiats

Com cada dimecres, la UE Sant Andreu ha obert les portes del Narcís Sala, el seu estadi, per acollir un partit per a les persones refugiades a Barcelona. Aquest dimecres, després de l'acord que ha arribat l'entitat andreuenca amb el projecte Banc de Roba de la Fundació de l'Associació Educativa Meritxell Adán (AEMA), s'ha fet entrega de 20 lots de roba als refugiats que s'acullen a aquesta iniciativa. Cada lot estava format per una dessuadora, dues samarretes, uns pantalons i unes vambes. AEMA és una cooperativa d'iniciativa social, sense ànim de lucre, implicada en tasques d'educació no formal amb un interès comú pel món educatiu i els serveis socials des d'una perspectiva crítica, constructiva i basada en el progrés humà. No es descarta que, amb aquest acord, hi hagi noves entregues de roba segons les necessitats dels refugiats.

L'acord de col·laboració arriba després que, fa unes setmanes, el club decidís engegar un projecte conjunt amb BarcelonaActua per ajudar les persones refugiades a Barcelona a través del futbol. Amb aquesta nova acció fan un pas més, amb l'ajuda de la Fundació AEMA i el Grup ALETEX, en l'objectiu d'augmentar la qualitat de vida de les persones en situació de pobresa i en risc d'exclusió social facilitant l'accés a un producte de primera necessitat com és la roba. Aquesta fundació en distribueix habitualment entre les entitats socials de l'àrea metropolitana de Barcelona, principalment a la comarca del Baix Llobregat i la ciutat de l'Hospitalet, on tenen el seu magatzem. A més, en el projecte Banc de Roba també hi treballen joves en risc d'exclusió social, de manera que ofereixen llocs d’inserció laboral.

El club també ha aprofitat aquesta acció per fer una crida a tots els aficionats que tinguin botes de futbol en bon estat i que no les utilitzin. Se'ls demana que les facin arribar a les oficines del club, on les recolliran per entregar-les als refugiats, ja que no tots en tenen.