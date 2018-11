El ministre de Seguretat de Buenos Aires renuncia al càrrec després dels incidents del River-Boca

El ministre de Seguretat de Buenos Aires, Martín Ocampo, va presentar dilluns la seva renúncia al càrrec després dels incidents violents de dissabte abans de l'inici de la final de la Copa Libertadores, que van deixar diversos jugadors de Boca Juniors ferits i una trentena de detinguts pels disturbis.

L'alcalde de la ciutat, Horacio Rodríguez Larreta, va anunciar en una roda de premsa que Ocampo li va presentar la dimissió pels disturbis que van tenir lloc dissabte a voltant de l'Estadio Monumental del River Plate, i que el vicealcalde, Diego Santilli, assumirà les seves funcions.

"Martín Ocampo, el ministre de Justícia i Seguretat, m'ha presentar la renúncia després dels fets que van tenir lloc el cap de setmana, i he decidit acceptar-la", va explicar l'alcalde, que va agrair al ja exministre local la feina feta en els tres anys que ha estat en el càrrec.

Els disturbis van provocar que el segon partit de la final de la Copa Libertadores entre els dos equips més populars de l'Argentina fos ajornada sense data per les ferides que van patir alguns jugadors del Boca Juniors quan l'autobús que els traslladava a l'estadi va ser atacat per seguidors del River. Rodríguez Larreta va reconèixer que l'operatiu de seguretat "hauria d'haver sigut millor, perquè no passés el que va passar".

No obstant això, va reiterar que la responsabilitat dels fets va ser dels ultres violents del River Plate, que van tirar pedres a l'autocar del Boca i van generar, segons l'alcalde, situacions de "molta violència al voltant de l'estadi, cosa que no és habitual".

Després dels incidents s'ha aixecat la polèmica de si la responsabilitat de la falta de seguretat va ser del govern de la ciutat o del govern central, ja que tots dos van aportar agents policials de la seva competència.

D'altra banda, dilluns a la tarda efectius policials van escorcollar l'Estadio Monumental per buscar possible informació al voltant de la revenda il·legal d'entrades, després que divendres ja s'escorcollés la casa d'Héctor 'Caverna' Godoy –un dels líders dels seguidors violents del River Plate–, on es van trobar 7 milions de pesos (uns 158.000 euros) i 300 entrades per al partit. "No tinc cap dubte que els fets de dissabte estan relacionats amb l'escorcoll en què es van trobar diners i entrades", va dir Rodríguez Larreta, convençut que hi ha "màfies" que estan "enquistades" en el futbol argentí des fa més de 50 anys. "Esperem que la justícia hi vagi a fons", va concloure.