Tornen els cants de sirena del Reial Madrid per Mario Hermoso

Que l'Espanyol vagi segon a la classificació s'explica per la bona mà de Rubi i pel bon rendiment de la majoria dels seus futbolistes. Un és el central Mario Hermoso, que ha estat convocat per primer cop amb la selecció espanyola absoluta. La temporada d'Hermoso fins ara està sent excel·lent i és per això que han tornat els cants de sirena del Reial Madrid per recuperar un futbolista format al seu planter i, més, veient el rendiment per sota de l'esperat d'homes com Raphäel Varane en aquest inici de temporada.

Hermoso, que va fitxar la temporada passada per l'Espanyol procedent del Reial Madrid, té una clàusula de rescissió de 40 milions d'euros però en les negociacions per al seu traspàs Florentino Pérez va estipular que l'entitat blanca podria recuperar el jugador format al seu planter per una quantitat molt més baixa que la de seva clàusula: 7,5 milions.

Malgrat aquests cants de Sirena, el central madrileny va assegurar aquest dijous en roda de premsa que ara mateix només està centrat a seguir gaudint amb l'Espanyol i que no es planteja una sortida al mercat d'hivern. Tot i això, la direcció esportiva del club blanc-i-blau ja treballa per si cal fitxar un recanvi de Mario Hermoso.