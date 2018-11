Tres ferits en una baralla entre membres dels Bukaneros i els Boixos Nois

Tres persones han resultat ferides lleus arran d'un enfrontament entre grups de seguidors del Rayo Vallecano i del Barça que s'ha produït aquesta tarda al voltant de l'estadi de Vallecas, tot i que no hi ha detinguts. Fonts policials han informat a Efe que al voltant de les 14.00 hores membres dels Bukaneros i dels Boixos Nois han protagonitzat incidents prop del carrer on hi ha l'accés als vestidors de l'estadi madrileny.

Els tres ferits han acabat a l'hospital. Un d'ells, al Gregorio Marañón, mentre que els altres dos, amb contusions, a l'Infanta Leonor. La Cope, a més, ha explicat que uns 80 seguidors dels Boixos Nois han estat tornats a Barcelona després de la intervenció policial.

Es desconeix l'origen de la baralla, si portaven armes blanques o si els grups s'havien citat prèviament per enfrontar-se entre si, com ja ha passat anteriorment entre grups d'ultres d'altres aficions. La Policia Nacional hi ha intervingut ràpidament i diversos agents de la Unitat d'Intervenció Policial (UIP) –coneguts com a antiavalots– han format un perímetre per controlar els dos grups, allunyats l'un de l'altre fora de l'estadi.

Comunicat del Barça

El Barça ha emès un comunicat "per lamentar i condemnar els fets succeïts aquest migdia entre seguidors del Rayo Vallecano i del Barça a Madrid. El club blaugrana referma el seu compromís en la lluita contra qualsevol forma de violència associada al món de l’esport, i es posa novament a disposició dels cossos i les forces de seguretat, i de tots els agents implicats, per acabar amb aquells col·lectius que la practiquen de manera sistemàtica".