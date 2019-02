El València serà el rival del Barça a la final de la Copa del Rei (1-0)

El València ha superat el Betis (1-0) i serà el rival del Barça a la final de la Copa del Rei. Rodrigo Moreno ha aprofitat una bona assistència de Gameiro per apuntar-se l'únic gol del partit de tornada de les semifinals (minut 56). La recta final del partit ha estat farcida d'oportunitats per als dos equips, però el marcador ja no s'ha mogut. El porter local Jaume s'ha mostrat molt segur.

El partit d'anada va acabar amb empat (2-2). La final de la Copa del Rei entre el Barça i el València es disputarà el dissabte 25 de maig a l'estadi Benito Villamarín de Sevilla. L'estadi té capacitat per a 60.720 espectadors.