S'acaba la ratxa invencible de l'Atlètic femení i s'obre la porta del liderat per al Barça

Ja va salvar, 'in extremis', el triomf contra l'Espanyol a Sant Adrià de Besòs dimecres, però aquesta vegada no ha pogut evitar l'ensopegada. L'Atlètic de Madrid s'ha deixat els tres punts a casa en caure per 0-1 contra el Rayo Vallecano. Un gol de Sheila García al minut 67, tot just un minut després que Sonia Bermúdez fallés un penal, ha servit a les visitants per endur-se la victòria.

La derrota talla la ratxa d'imbatibilitat de l'Atlètic, que feia 44 jornades de Lliga que no perdia: 560 dies en total. Per trobar l'última derrota matalassera al campionat domèstic cal anar fins al 28 de maig del 2016, quan l'Athletic Club va derrotar-les per 1-2.

L'ensopegada del conjunt d'Ángel Villacampa, que es lamentava de la falta d'encert "en els últims metres", obre l'opció al Barça d'igualar-les a la classificació si guanyen aquest diumenge el derbi al Miniestadi (16.00 h, GolT).