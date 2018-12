El Barça rep el Madrid CFF amb la mirada a l’Atlètic-Espanyol

Després de vèncer per 3-0 el Granadilla i per 0-2 el Sevilla en l’intensiu dels últims dies, el Barça rebrà a Sant Joan Despí el Madrid CFF (13.30h, Gol), que aquesta setmana ha caigut fins a posicions de descens per culpa de dues derrotes i dos triomfs seguits de l’Sporting de Huelva. Les madrilenyes no arriben en un bon moment, tot i que l’arribada del nou tècnic, Víctor Martín, havia insinuat una lleugera millora en la dinàmica. Les blaugranes, reanimades després del triomf al Miniestadi davant l’Atlètic de Madrid, busquen tres punts que les situaria, provisionalment, en el primer lloc de la classificació a la Lliga Iberdrola.

El Barça jugarà un parell d’hores abans que l’Atlètic, que rebrà a Majadahonda l’Espanyol (16h, Gol). Les periquites afronten el xoc després de perdre les dues últimes jornades, a Huelva i a casa davant el Fundación Albacete.

L’equip de Joan Bacardit seguirà de reüll el que passi en altres partits per no complicar-se més a la classificació. Especialment delicats seran els duels entre Rayo i Logronyo, i el derbi andalús entre l’Sporting i el Màlaga.