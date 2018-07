Un calendari asimètric i una Supercopa sense data

El Barça i el Sevilla confien que sabran avui, després de la reunió de la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF), quan es jugarà la Supercopa d’Espanya, competició que continua sense data ni format tot i que falta un mes per a la setmana en què s’hauria de jugar. La RFEF va proposar dijous al Barça i al Sevilla que es disputés a partit únic i en terreny neutral, a Tànger (Marroc) el diumenge 12 d’agost, com a mesura circumstancial pel calendari, molt complicat perquè hi ha Mundial, gira del Barça pactada fins als primers dies d’agost i el Sevilla jugant prèvia d’Europa League. El Barça és partidari d’acceptar la data, mentre que el Sevilla es decanta per mantenir la fórmula del doble partit, però veu com l’Associació Espanyola de Jugadors i la Lliga de Futbol Professional (LFP) defensen la idea del partit únic, per alliberar el calendari.

Però els pròxims dies també es podrien introduir canvis en el calendari de Primera Divisió, perquè Javier Tebas, el president de la LFP, vol proposar a la RFEF un calendari que no sigui asimètric, és a dir, que la primera volta no sigui igual que la segona. La proposta vol potenciar l’interès televisiu pels partits i també cuidar els equips espanyols a les competicions europees, segons fonts de la LFP. Si la RFEF ho accepta, la idea seria començar a fer canvis al calendari ja d’aquesta temporada 2018-19. A diferència d’altres competicions, encara no s’ha comunicat el calendari de la Lliga. Inicialment estava previst fer el sorteig el 24 de juliol.