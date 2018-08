Javi López, camí d’afegir-se al pòquer de ‘one-club men’

Des de l’estrena a la lliga espanyola, el curs 1928/29, un total de 758 jugadors han participat en aquesta competició vestint la samarreta del primer equip de l’Espanyol. Però de tots ells només n’hi ha hagut quatre que puguin presumir d’haver disputat tota la seva carrera esportiva formant part d’un únic primer equip, l’espanyolista: Ricardo Saprissa, Ramon Trabal, Albert Martorell i Dani Jarque tenen l’honor de ser, de moment, els únics one-club men de la història de l’Espanyol.

Un pòquer d’històrics als quals, d’aquí a poc temps, podria convertir-se en repòquer, ja que Javi López va camí d’unir-s’hi. L’actual capità blanc-i-blau va arribar amb 20 anys a l’entitat periquita, però ho va fer des del filial del Betis, amb qui no va arribar a debutar al primer equip. Sí que ho va fer en un Espanyol on va estrenar-se ara fa deu temporades, la 2009/10, de la mà de Mauricio Pochettino. L’argentí és el segon tècnic que menys el va utilitzar: amb ell només va participar en el 53,9% del temps. Només el supera Quique Sánchez Flores (30,9%). Per sobre, Sergio González (59,6%), Javier Aguirre (78,2%), Constantin Galca (81,5%) i David Gallego (100%), que tot i només dirigir cinc partits, va comptar amb el capità tots els minuts que va ser a la banqueta.

Javi López ha sobreviscut a la plantilla amb els sis tècnics i tenint fins a nou competidors diferents: des de Javi Chica a Pipa, passant per Pillud, Mattioni, Galán, Correa, Arbilla, Sergio Sánchez i Marc Navarro. Tots van tenir els seus moments, però per diferents motius -esportius, econòmics o de lesions- van anar abandonant el club. En la seva primera convocatòria, Rubi va apostar pels galons de l’andalús en front de la inexperiència a l’elit d’un Pipa que acaba de pujar al primer equip.

A prop de Cristóbal i David García

Amb el duel de dissabte, a Balaídos, el defensa d’Osuna va arribar a la xifra de 213 partits amb el primer equip blanc-i-blau. López ja forma part dels 20 jugadors amb més partits de la història de l’entitat, i ben aviat podria superar Cristóbal Parralo (214) i David García (217) com a laterals amb més participacions. Després d’ells ja només li quedarà per davant Antoni Argilés (301).

En la renovació del curs passat, fins al 2019, s’incloïa l’opció d’ampliar el contracte un curs més, per la qual cosa Javi López podria finalitzar l’actual vincle amb 35 anys. Si es manté fins aleshores, podria apropar-se al podi de jugadors amb més partits oficials. Però per igualar els 300 de José María García encara hauria de sumar-ne 87 més en els pròxims anys. Una fita complexa, però no impossible, per a un treballador nat: “La filosofia que els meus pares em van inculcar és el treball. Hi ha situacions que són difícils, però me n’alimento per fer-me més fort. Sempre he dit que el meu somni és retirar-me aquí”, va explicar dissabte, i va recordar que no sempre ha tingut garantit un lloc a l’onze.

Per ser l’únic jugador que resta a la plantilla des de la temporada inaugural a Cornellà-El Prat, de fet, l’andalús ha hagut de pencar de valent i compensar algunes mancances tècniques amb una entrega que, el 2015, el va portar a convertir-se en el primer capità de la plantilla blanc-i-blava després de les sortides de Sergio García i Kiko Casilla.

Quatre llegendes espanyolistes

Per a completar el repòquer de one-club men espanyolistes, però, Javi López encara haurà de resistir alguns cursos més. El pioner en la història del club va ser Ricardo Saprissa, el primer estranger a debutar a la Lliga. Nascut al Salvador, va provar el beisbol, el tenis i l’hoquei herba abans de consolidar-se en el futbol: jugava per afició a l’equip de l’Escola d’Arquitectura, la base formativa de l’Espanyol, quan va saltar al primer equip, el 1922. Una dècada després, el 1932, aquest defensa va penjar les botes amb 45 partits de Lliga. Des d’aquell any fins la seva mort, el 1990, va ser president d’honor del club.

El segon va ser un coetani seu, Ramon Trabal. Va arribar al club amb 9 anys, i amb 18 anys va pujar al primer equip. Fins al 1993, quan va retirar-se, va ser titular indiscutible. Com Saprissa, aquest migcampista dret, que va participar en 65 duels de Lliga, va ser present a la inauguració de Sarrià. La seva gestió com a dirigent va ser determinant per mantenir el club amb vida durant la Guerra Civil. El tercer va ser Albert Martorell, al primer equip entre el 1933 i el 1945. Format a la Penya Saprissa, planter del club fundat per Ricardo Saprissa, va jugar 121 duels de Lliga fins que va deixar el futbol per exercir la medicina. El va seguir Dani Jarque, que va arribar al club als 12 anys i va jugar 173 partits de Lliga fins a la seva mort, el 2009. Exemples per a Javi López, però també per a Roca, Melendo, Puado, Àlex López o Pipa, que poden ser els següents.