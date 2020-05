Rufete: "No considerem cap altra opció que seguir a Primera"

Rufete, director de futbol professional de l'Espanyol, ha participat aquest dimarts en una videoconferència amb mitjans de comunicació per analitzar la situació de la plantilla blanc-i-blava després dels casos de covid-19, el retorn a la competició i les mesures sanitàries que el club ha implantat.

"Hem tingut una reunió amb tot el grup. Les seves sensacions són normals, però ara veurem si els costa més agafar la forma. Anirem pas a pas, sobretot pel risc que hem tingut de tenir vuit jugadors que van donar positiu. Tenim l'obligació de saber molt bé com comencen i com segueixen la seva progressió. La sensació ara com ara és bona", ha reconegut. L'Espanyol espera poder fer dijous els tests a la plantilla. "Els jugadors són persones. Cadascú ho viu a la seva manera. El nostre plantejament és viure el dia a dia, preparar-nos per si competim. Evidentment els jugadors estan preocupats, però no crec que sigui una preocupació pròpia d'un jugador de futbol sinó de qualsevol persona", ha afegit.

"Respecto les opinions de tothom. Nosaltres ens devem a la nostra afició i a la història de l'Espanyol. No considerem cap altra opció que seguir a Primera i ho defensarem al 1.000 per 1.000. No cal precipitar cap esdeveniment, ni tan sols decidir què passaria si no es juga, perquè hi pot haver moltes sorpreses en una situació que controlem molt poc. Nosaltres ens hem preparat per competir i en aquest pla A seguirem. No considerem cap altre escenari, som un club de futbol", ha explicat Rufete.