L'Estat Islàmic amenaça el Mundial de Rússia amb una imatge de Messi

L'Estat Islàmic ha utilitzat una imatge de Leo Messi entre reixes i amb sang a l'ull esquerre per tornar a anunciar que el Mundial de Rússia és un dels seus objectius.

Pro- #ISIS media unit Wafa' Foundation continues to threaten 2018 FIFA #WorldCup, this time using an image of #LionelMessi in a prison outfit pic.twitter.com/isB8RDKYAK