L'Holanda de Cillessen i de Jong cau a l'últim minut contra una Alemanya sense Ter Stegen

La jornada de seleccions del diumenge ha deixat un sabor agredolç als representants blaugranes. Marc-André Ter Stegen ha vist des de la banqueta com Alemanya ha guanyat patint per 2-3 contra Holanda. El porter titular del Barça acumula sis partits consecutius amb la seva selecció veient com Manuel Neuer es posa sota pals.

Ha sigut el primer partit de Frenkie de Jong amb Holanda des que es va fer oficial el seu fitxatge pel club blaugrana i l'ha completat amb nota. La selecció alemanya ha perforat la porteria de Jasper Cillessen en tres ocasions: primer Leroy Sané, Gnabry amb un autèntic golàs i Schulz a l'últim sospir. Matthijs de Ligt, central holandès pretès pel Barça, ha retallat distàncies al marcador anotant, de cap, el seu primer gol amb la selecció. A menys de mitja hora pel final, Memphis Depay ha marcat el 2-2, però Schulz, pràcticament al final del partit, ha anotat el 2-3 definitiu.

La selecció croata d'Ivan Rakitic de la seva part, ha perdut 2-1 contra Hongria. El '4' del Barça ha jugat els 90 minuts, però no ha evitat que la subcampiona del món fos derrotada. Croàcia, doncs, és la quarta del grup E, això sí, amb un quàdruple empat a tres punts entre els quatre primers.

Thomas Vermaelen, que portava set partits sense jugar amb el Barça per lesió, també ha completat els 90 minuts i ha ajudat a mantenir la porteria a zero davant Xipre. Amb els gols de Hazard i Batshuayi (0-2), la selecció belga es col·loca al capdavant del grup I amb sis punts.