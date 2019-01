Un punt de marge per a l'Espanyol i tres de lideratge per a l'Atlètic

Quan ja pràcticament es complia el minut 90, l'Espanyol ha aconseguit un valuós gol de penal, obra de Paula Moreno, que li ha permès sumar un bon punt en el seu partit davant del València (1-1). Les xe s'havien avançat en el marcador a través de Sandra Hernández, però les valencianes han tornat a veure com perdien els tres punts en els minuts finals, com ja els havia passat en jornades anteriors. L'empat suposa un lleuger respir per a les blanc-i-blaves, que afegeixen un punt al seu caseller per viure a quatre punts del descens.

540x306 Meseguer i Sampedro celebrant amb Olga Garcia i Jenni Hermoso un dels gols de l'Atlètic / LALIGA Meseguer i Sampedro celebrant amb Olga Garcia i Jenni Hermoso un dels gols de l'Atlètic / LALIGA

La zona vermella la marca ara mateix el Logronyo, que ha perdut per 1-3 contra l'Atlètic de Madrid. Les matalasseres, exigides pel triomf d'ahir del Barça davant del Llevant, no ha fallat i ha resolt amb comoditat el seu desplaçament a la Rioja. Els gols d'Elena Linari i Silvia Meseguer, en dues accions de córner abans del minut 15, ha aclarit un partit que només podia tenir el perill al contraatac de Barbra Banda. La de Zambia ha aprofitat un regal de Calligaris poc abans del descans per esquitxar la victòria madrilenya, però el seu gol ha arribat quan les de José Luís Sánchez Vera havien fet el tercer gol, obra de Jenni Hermoso. Ni tan sols la il·lusió local de retallar distàncies ha intimidat un Atlètic que torna a manar en solitari a la classificació de la Lliga Iberdrola. L'Atlètic suma 48 punts, tres més que el Barça.