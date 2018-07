12 d'agost a Tànger: la solució per a la Supercopa d'Espanya

Finalment la Supercopa d'Espanya es jugarà a partit únic, en seu neutral i en la data inicialment prevista: el 12 d'agost i probablement a Tànger.

El 12 d'agost és la data de consens a què ha arribat la Federació Espanyola de Futbol, obligada a respectar la jornada de descans que marca el conveni col·lectiu de l'AFE i la Lliga. La fórmula que plantejava el Sevilla de fer-la a doble partit els dies 5 i 12 no podria garantir el rodatge dels futbolistes que arrenquen tard la pretemporada, segons ha explicat el president de la RFEF, Luis Rubiales. L'altra solució, jugar els dies 12 i 19, afectaria la primera jornada de Lliga i no es vol entrar en aquest conflicte amb l'organisme de competició.

Pel que fa a la seu, encara no s'ha pogut anunciar oficialment que sigui Tànger perquè cal demanar els permisos pertinents a la FIFA. Entre les raons exposades per la RFEF per triar la localitat africana hi ha una qüestió climatològica ("Tot i que sigui a l'Àfrica, passades les 19 h les temperatures sempre baixen per sota dels 30 graus", ha dit el president) i una qüestió econòmica. "Si juguem a Tànger, la compensació econòmica als clubs serà superior als 950.000 euros, que és el que ens han demanat", ha verbalitzat. Cada club tindrà 6.000 entrades per als seus aficionats i la federació assumirà els costos de viatge per als clubs.

S'ha explicat que s'han contemplat altres opcions, com jugar a Madrid o València, però no podien garantir ni els mínims de temperatura en un horari no nocturn que reclama l'AFE ni els ingressos econòmics que volia la Lliga. Tampoc eren una bona solució que es jugués a Barcelona o Sevilla, perquè els clubs afectats s'hi negaven.