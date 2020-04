La Lliga endarrereix els tests de covid-19 a futbolistes

Segons ha avançat RAC1, La Lliga preveu endarrerir una setmana els tests de covid-19 a futbolistes i la tornada als entrenaments. El motiu és la negativa del ministeri de Sanitat a fer tests a qui no tingui símptomes. Els equips tornarien a la feina el dia 11 de maig.

L'Associació de Futbolistes Espanyols (AFE) ha enviat dos nous escrits al ministeri de Sanitat i al Consell Superior d'Esports (CSD) perquè confirmin si els clubs estan autoritzats a fer tests mèdics als jugadors abans de tornar a l'activitat. "La nostra associació subratlla en els seus escrits que els i les futbolistes estan totalment compromesos amb la nostra societat i per això planteja una simple pregunta: «¿Ens poden dir si estan autoritzats els clubs per fer tests abans de tornar a l'activitat en aquests moments? » I si és així, «¿ens poden indicar les autoritzacions als efectes? »", ha explicat el sindicat en un comunicat.

Salvador Illa, ministre de Sanitat, ha recordat que "totes aquelles entitats que compten amb proves de diagnòstic, han de comunicar-ho a les seves comunitats i els PCR han de fer-se sota prescripció mèdica". El director de Salut Pública de la Generalitat, Joan Guix, en declaracions al programa 'Què t'hi Jugues!' (Cadena SER), ha assegurat, en la mateixa línia que manté Sanitat, que no es poden fer tests als futbolistes de forma indiscriminada i massiva fins que estigui plenament coberta tota la demanda essencial per a professionals com els sanitaris. Només s'han de donar als futbolistes en el cas que presentin símptomes i sota prescripció mèdica: "Ningú pot fer proves si no està en el circuit oficial".