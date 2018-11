Les urgències arriben a Reus

El Reus Deportiu rep aquest dissabte (18 h) la visita del Mallorca amb la intenció de sumar tres punts que serveixin per tallar la nefasta ratxa de resultats de les últimes setmanes. L'equip que entrena Xavi Bartolo ja acumula cinc jornades sense veure un triomf i, d'aquests últims quinze punts en joc, únicament ha sigut capaç d'aconseguir-ne un, el de l'empat a casa davant el Lugo.

Les urgències ja han arribat a Reus, per la qual cosa els catalans es marquen el partit com a vital per no arribar a Nadal amb més problemes dels previstos. Immersos en una gran crisi institucional i a l'espera que un inversor arribi per sufragar les ja gairebé tres nòmines que es deuen i posar al dia els proveïdors, els reusencs, en l'apartat esportiu, són els avantpenúltims classificats de la Lliga 1/2/3 amb tretze punts, dos per sota de la zona de salvació.

Bartolo podrà comptar pràcticament amb la totalitat de la plantilla, a excepció del davanter David Querol, que continua recuperant-se. Tornarà a l'equip reusenc el central Jesús Olmo, després de recuperar-se d'unes molèsties musculars.

El Mallorca té l'objectiu de conquerir el seu segon triomf de la temporada com a visitant i mantenir-se entre els equips que disputaran la fase d'ascens a Primera. Sisens, amb 24 punts, els mallorquinistes no guanyen lluny de Son Moix des del mes d'agost, quan van derrotar (0-1) el Rayo Majadahonda. L'equip de Vicente Moreno ha sumat només set punts en set partits jugats fora, amb quatre empats i dues derrotes, a més de la victòria a Majadahonda.

Moreno no podrà comptar a Reus amb el migcampista català Marc Pedraza per acumulació d'amonestacions ni amb l'extrem canari Aridai Cabrera, autor del triomf la jornada passada davant el Numància a Son Moix, lesionat.