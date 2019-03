El futur del Barça passa per incorporar De Ligt i Jovic

Les últimes setmanes, dins del Barça, s’ha parlat molt dels fitxatges de l’estiu. Des de l’àrea econòmica s’adverteix que, després de tancar la incorporació de Frenkie de Jong, que arribarà amb un contracte fins a la temporada 2023/24 a canvi de 75 milions més variables -el total serà d’uns 87 milions-, no hi ha gaire marge de maniobra: no es podrà fitxar més, ja que no hi ha prou diners, si no marxa cap futbolista important que deixi beneficis. Però l’àrea esportiva i Josep Maria Bartomeu han demanat fer un esforç i remoure cel i terra, amb l’objectiu de tancar com a mínim dues operacions més. La direcció esportiva, amb Éric Abidal i Ramon Planes al capdavant, ha posat sobre la taula dos noms: el defensa central de l’Ajax Matthijs De Ligt i el davanter serbi de l’Eintracht de Frankfurt Luka Jovic. Pels dos ja s’han fet viatges, i no només per veure com juguen en directe. També per parlar amb els seus entorns. I la sensació és que els dos jugadors, especialment De Ligt, estan disposats a cobrar una mica menys que en altres llocs per poder defensar els colors del Barça.

L’àrea econòmica del Barça, però, s’encarrega d’anar refredant l’eufòria, recordant un cop i un altre que el Barça ja està al límit en la xifra de diners destinada a salaris, a un pas d’infringir les normes econòmiques de la UEFA, motiu pel qual se segueixen buscant nous contractes que generin més beneficis. I s’apunta que caldrà vendre jugadors. Una cosa, però, és treure’s de sobre apostes que no han rutllat, com el portuguès André Gomes, ara a l’Everton. També caldrà vendre algú amb un salari alt, per equilibrar els pressupostos. El nom d’Ivan Rakitic ha sonat diverses vegades, perquè encaixa amb la idea de renovar el mig del camp, i perquè per edat se’n pot treure un bon benefici. Però el croat no vol marxar i Valverde tampoc veu amb bons ulls perdre un dels seus titulars. Un dels problemes que té el Barça és que els seus titulars, amb un sou alt, un projecte guanyador i una ciutat que els agrada, no volen marxar. A la direcció esportiva li costa vendre, tot i que Bartomeu està molt satisfet amb el canvi fet els últims mesos, des de l’arribada de Planes i Abidal. Si la direcció esportiva generava dubtes dins de la mateixa directiva fa uns mesos, amb operacions que van costar molts diners i que van ser un fracàs, com Arda Turan, Aleix Vidal, André Gomes o Yerry Mina, ara la sensació és que el Barça, per fi, hi ha posat ordre, venent una mica millor i fitxant joves talents abans que el preu sigui encara més alt.

Per fitxar De Ligt, un jove que amb 19 anys ja és titular a la selecció, un dels capitans de l’Ajax i el jugador més jove a arribar a 100 partits amb l’equip d’Amsterdam, el Barça està disposat a fer un esforç. De fet, fitxar-lo és la prioritat, per davant d’altres posicions en què també estudia el mercat. Amb Vermaelen destinat a marxar, Murillo sense cap mena de pes des que ha arribat i Todibo massa verd, el Barça vol un nou central de garanties que provoqui un maldecap a Valverde a l’hora d’escollir. Amb Piqué, Lenglet, Umtiti, De Ligt i Todibo, el tècnic tindria per escollir. De fet, l’entorn d’Umtiti pateix amb aquesta operació, ja que ara mateix l’exjugador del Lió sap que haurà de lluitar molt per recuperar la titularitat perduda durant la seva lesió, davant un Lenglet que està jugant a un nivell molt alt.

De Ligt ha demanat al seu representant, el polèmic Mino Raiola, que se centri en tancar un acord amb el Barça. De Ligt no ha amagat mai que el seu somni és ser blaugrana -amb quatre anys ja portava la samarreta del Barça i els seus pares l’havien dut al Camp Nou- i vol seguir fent carrera amb el seu amic De Jong. A l’Ajax ja han entès que caldrà posar-se d’acord amb l’entitat culer o negar-se a vendre’l, tot i que altres clubs estan disposats a pagar més que un Barça que no vol arribar als 80 milions.

Amb Jovic, el club volia pagar uns 50 o 55 milions, però cada setmana el preu del jove davanter serbi puja, ja que no deixa de fer gols. L’últim, amb la selecció. L’Eintracht de Frankfurt passarà a ser propietari del jugador, actualment cedit pel Benfica amb opció obligatòria de compra, i vol fer calaix amb un rematador pur que encaixa en la proposta d’Abidal i Planes: un noi que pugui ser suplent de Suárez però que funcioni quan li toqui jugar. Malgrat que els últims dies l’entorn de Griezmann s’ha ofert un altre cop al Barça, al club tenen clar que la prioritat és assegurar el futur amb homes com De Ligt i Jovic, dos joves pels quals hi ha competència. Començant pel PSG.