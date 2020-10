És la xifra que ho explica tot. No cal posar el focus en les pèrdues causades pel coronavirus (97 milions) ni tampoc en el deute que comença a ser preocupant (820 milions) ni en la necessitat de retallar aquesta temporada els sous dels jugadors (165 milions) per no tornar a generar pèrdues. La xifra més preocupant és que el Barça, una entitat que preveia ingressar 1.059 milions si no hi hagués hagut covid, hauria generat 2 milions d’euros de benefici després d’impostos. I encara gràcies: es tractaria d’un benefici ínfim gràcies a l’enginyeria comptable a què ens han acostumat els últims anys. Aquest és el problema real del club. Un gegant amb peus de fang. El discurs triomfalista dels 1.000 milions d’ingressos és enganyós. De què serveix arribar-hi si les despeses es descontrolen i situen el club en una situació crítica?