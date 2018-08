El Manchester City cedeix Patrick Roberts al Girona

El Girona està a punt de tancar el primer nou reforç d'aquest estiu. Es tracta de l'extrem anglès de 21 anys Patrick Roberts, que arribarà cedit del Manchester City. Roberts va jugar les dues últimes temporades cedit al Celtic escocès, on va disputar 78 partits, va anotar 18 gols i va firmar 26 assistències.

Aquest internacional sub-21 donarà un nou impuls a l'atac del conjunt d'Eusebio Sacristán. Conegut a Anglaterra com el Leo Messi anglès, quan defensava els colors del Fulham, va convertir-se el 2015 en una de les grans apostes de futur del Manchester City, que en va pagar 7 milions. L'extrem, pretès per conjunts com el Girondins de Bordeus, el Rennes i el Saint-Étienne, aterrarà a Montilivi.

La temporada passada Roberts va veure's força penalitzat per les lesions: la primera el va mantenir apartat 21 dies, a l'octubre. La segona, un problema a la cuixa, el va obligar a perdre's tres mesos de competició a finals de novembre.