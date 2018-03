Palmarsson dona el triomf al Barça Lassa en el darrer segon (29-30)

Palmarsson ha donat la victòria (29-30) al Barça Lassa en el darrer segon de partit amb la transformació d'una falta, després d'un partit en què el Recoletas Atlètic Valladolid ha brillat en defensa, somiant en derrotar el líder de la lliga Asobal.

El conjunt castellà s'ha aprofitat de tenir davant un Barça capficat pel seu duel europeu amb el Montpeller, i guanyava 7-3 als 10 minuts, obligant a Xavi Pascual de demanar un temps mort. Però el Valladolid ha seguit en ratxa, escapant-se fins el 12-7, tot i que llavors el Barça ha reaccionat, posant-se a dos gols (16-14). Al descans però, el Barça perdia (18-14) posant en risc la ratxa de 143 partits de lliga sense perdre.

A la segona part, l'equip de Xavi Pascual s'ha posat per davant (21-22) però no ha pogut trencar el partit. A manca de 20 segons, Diego Camino ha empatat i amb 20 segons per jugar, el Barça no ha marcat però ha forçat una falta que Palmarsson, en el darrer segon, ha transformat.