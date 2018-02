El Fraikin Granollers s'estrena a la fase de grups de la Copa EHF contra el Chambery

El Chambery Savoie Mont Blanc Handball, un vell conegut per al Fraikin BM Granollers, serà aquest dissabte, al pavelló Le Phare (20:45h), el primer escull per als vallesans en la fase de grups de la Copa EHF. L'equip català és l'únic equip, dels 16 que segueixen en competició a la Copa EHF, que arriba a la fase de grups per quart any consecutiu i començarà la seva aventura enfrontant-se al rival al qual va derrotar en el partit pel tercer i quart lloc a la Final Four de fa dues temporades: el Chambery francès.

D'aquell equip que el 15 de maig del 2016 va perdre contra els vallesans per 21-25 queden pocs integrants, de manera que a Antonio Rama, present en aquest partit com a segon de Carlos Viver, li servirà de poc aquest antecedent com a referència.

"És un equip molt físic, que tant pot defensar en 6-0 com amb defenses obertes i amb jugadors que poden atacar i defensar a la vegada, de manera que el seu joc és molt ràpid", ha explicat el tècnic del Fraikin Antonio Rama. El Fraikin arribarà al partit després de vèncer l'Helvetia Anaitasuna (32-31) en un final de partit apoteòsic, que es va decidir des dels set metres amb el temps complert. Una victòria que el situa momentàniament en la quarta posició d'una Lliga Loteries Asobal més igualada que mai.

Per enfrontar-se al Chambery, Rama es portarà als mateixos 16 homes que es van enfrontar al conjunt pamplonès. Ja amb la infermeria buida, Rama comptarà amb Mamadou Gassama -ja va jugar contra Logronyo i contra Anaitasuna- i Jorge Silva -va reaparèixer dimecres davant Anaitasuna- i deixa a Granollers Albert Pujol i Pep Reixach.