Mateixes dates per als Jocs de Tòquio 2021

El Comitè Olímpic Internacional i els organitzadors de Tòquio 2020 han acordat que la pròxima edició dels Jocs Olímpics es disputin en dates pràcticament idèntiques a les inicialment programades per a aquest any. Segons el comunicat, la nova edició dels Jocs començarà el 23 de juliol, un dia abans del que actualment estava programat, i finalitzarà el 8 d'agost. Quedarien bloquejades les mateixes setmanes que ara: des del penúltim divendres de mes fins al segon dilluns d'agost. Enguany, la celebració olímpica estava prevista per al dia 24 de juliol i s’havia d’allargar fins al 9 d’agost.

Les parts han acordat aquesta data en una conversa telefònica en què han participat el president del COI, Thomas Bach, el president del comitè organitzador de Tòquio 2020, Yoshiro Mori, la governadora de la ciutat, Yuriko Koike, i la ministra per als Jocs Olímpics, Seiko Hashimoto.

Aquest vespre hi ha una roda de premsa convocada en què s’espera que es donin més detalls.

Fins ara, els responsables dels Jocs havien comentat que se celebrarien “abans de l’estiu vinent” i s’havia insinuat que podrien celebrar-se, excepcionalment, a la primavera.