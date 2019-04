Els desajustaments defensius no són compatibles amb Europa (2-2)

Dos desajustaments defensius han privat l’Espanyol de la seva tercera victòria consecutiva. Al Ciutat de València (2-2) els de Rubi han tingut la victòria a tocar, però també la derrota, després d’un partit on s’han avançat en fins a tres ocasions (una d’elles anul·lada pel VAR), i en què han patit fins al final perquè el Llevant ha embogit amb un home menys i s’ha llençat cap a una necessitada victòria que se’ls ha resistit. Punt escàs per a l’Espanyol en la seva lluita per la setena plaça.

El Llevant ha sortit amb més empenta, decidit a mossegar amb una pressió alta que ha obligat l’Espanyol a cometre diverses imprecisions a l’hora d’iniciar la jugada des de darrere. Els blanc-i-blaus han acusat les precipitacions, que l’han privat de domini però no li han restat una seguretat defensiva que ja fa setmanes que continua creixent. Reordenat amb un 4-4-2 amb Melendo i Darder com a interiors pels costats, l’Espanyol ha hagut de resistir les primeres onades d’atacs del conjunt granota, que ho ha intentat amb més fe que perill. Dos xuts de Toño i Chema, dos defenses, blocats per Hermoso han precedit el gol de l’Espanyol, que pràcticament no havia fet res en atac abans de trobar-se amb el 0-1.

Melendo ha iniciat un contraatac a l’alçada de la seva àrea i, en una jugada molt ràpida, la pilota ha anat superant línies amb les passades verticals cap a Roca, Darder i, en últim terme, Borja Iglesias. El Panda s’ha trobat amb un un contra un davant d’un central, i després d’encarar-lo, ha retallat cap a dins i ha resolt amb un xut ajustat al pal. El gol ha trencat una mica més el partit, ja que ha obligat un Llevant ja per si sol prou valent a estirar-se més i a concedir uns espais en defensa que l’Espanyol no ha sabut aprofitar per fer el segon. Fins superada la mitja hora, de fet, els blanc-i-blaus no han sabut traslladar el partit a camp contrari.

No ho ha permès un Llevant que ho ha seguit intentant amb avisos cada cop més perillosos: Vezo de cap als núvols; Mayoral amb un xut centrat a les mans de Diego (en el primer i únic intent entre els tres pals del primer temps) i Bardhi amb una rematada desviada. El conjunt de Rubi no ha acabat de trobar-se còmode perquè sense Darder i Melendo per dins perd circulació interior, però això no l’ha privat d’estar a punt de tornar a penalitzar un rival força castigat pel seu públic. I és que el nerviosisme i els xiulets entre el públic del Ciutat de València han anat creixent a mesura que veien que l’Espanyol semblava tenir controlat el partit i, encara pitjor, que el seu conjunt no mostrava signes de millora. L’ambient ha passat de fred a tens, i l’Espanyol ha estat molt a prop d’aprofitar-ho just abans del descans. Primer, Aitor ha completat les dues aturades consecutives de la jornada salvant primer una rematada de cap d’Hermoso i, acte seguit, un xut del mateix central. Pocs segons més tard, Roca sí que ha aconseguit marcar el segon, però el VAR ha advertit Gil Manzano que el migcampista s’havia ajudat del braç en el control. Efectivament hi havia mans, involuntàries però decisives, perquè Roca se n’ha beneficiat abans de xutar creuat. Amb aquesta acció, protestada pels espanyolistes, el partit ha marxat al descans.

La segona part ha començat totalment trencada. Primer, amb dos avisos de Puado que han acabat de crispar encara més l’ambient del feu del Llevant. Després, l’equip de Paco López ha respost amb dues ocasions de Mayoral que han acabat d’encendre els ànims del públic, que han demanat als seus empènyer més per castigar una defensa, la de l’Espanyol, que ha començat a patir alguns desajustaments. El tècnic del Llevant ha donat entrada a Roger, un davanter, per Toño, un defensa, per tal de buscar una gesta, i pocs segons després el seu equip ha trobat l’empat: en una falta enroscada que cap defensa ha sabut refusar, Vezo ha rematat creuat a plaer. En el moment més complicat del partit, però, quan el Llevant ja tenia el ganivet entre les dents per tal de culminar la remuntada, l’Espanyol ha aplacat els ànims dels locals amb un nou gol de Roca que, aquest cop sí, el VAR ha donat per vàlid. Hermoso ha despenjat una pilota aèria, Naldo l’ha pentinat i Roca l’ha rebentat. Les alegries duren poc a casa del pobre, diuen.

En el cas del Llevant, l’eufòria amb prou feines ha durat quatre minuts. El conjunt granota, però, no s’ha rendit, i ha tornat a trobar petroli en un nou error de l’Espanyol. Darder ha volgut jugar una pilota en una zona de risc però l'ha perdut i Rochina, tot sol a la frontal, ha tornat a empatar amb un autèntic míssil. El mateix migcampista ha passat de la celebració al lament en pocs segons, ja que en la jugada posterior ha vist l’expulsió per segona groga i ha marxat abans d’hora als vestidors. El partit ha entrat en uns últims 10 minuts de bogeria i d’autèntic descontrol en què tots dos equips hi han pogut dir la seva. Primer el Panda ha perdonat davant d’Aitor, però després Naldo ha evitat que Morales es plantés tot sol davant Diego López. Acte seguit, el porter gallec ha tret una gran mà a un xut de Roger en un perillós contraatac. La resposta de l’Espanyol, un xut d’Hernán al travesser. El Llevant ha imposat la seva necessitat en un tram final en què l’Espanyol, tot i tenir un efectiu més, no ha sabut ser superior. L’empat no els descarta per a la setena posició, però els manté encara lluny, a quatre punts.