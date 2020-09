La lluita per apujar la quota de La Masia al primer equip

A falta de grans operacions per la situació econòmica que ha comportat la pandèmia, i a les portes d’un relleu generacional a la plantilla del Barça que pot quedar a mitges precisament per la falta de recursos, l’aposta pels joves del planter havia de ser una sortida sostenible per a aquesta campanya. El context semblava propici per explotar el talent emergent, especialment el que el club ha format a La Masia, però de moment el missatge de Ronald Koeman no quadra gaire amb aquesta premissa, sobretot pel que fa als migcampistes. La confiança del neerlandès en Ansu Fati (davanter) i Ronald Araújo (defensa) contrasta amb els dubtes que té amb Riqui Puig i Carles Aleñá, dos futbolistes criats a casa als quals recomana, molt entrat setembre, que marxin per tenir més minuts. De moment, però, cap dels dos està gaire disposat a seguir els consells de l’entrenador. Creuen que encara el poden convèncer, en un acte de resistència que, si es consuma abans del tancament del mercat, apujaria notablement la quota del planter al primer equip del Barça, cosa que últimament no passa sovint.

Koeman ha començat la seva etapa a la banqueta del Camp Nou decidit a potenciar els pivots i els mitjapuntes per davant dels interiors. El 4-2-3-1 que vol posar en pràctica ajuda a destacar jugadors com Philippe Coutinho o Frenkie de Jong, acostumats a aquest sistema de joc, i amenaça amb deixar Busquets com a únic representant de la base a la zona ampla. Per això la postura de Riqui Puig i Aleñá, que temen tornar-se invisibles si surten cedits, és en el fons una manera de reivindicar l’idioma Barça independentment que el nou entrenador no els consideri adaptables al seu dibuix preferit, que no és el que ells han mamat des de petits a La Masia.

Després del terratrèmol que va provocar que Koeman el desconvoqués per al Gamper per decisió tècnica, Puig es va plantar dilluns a la Ciutat Esportiva per comunicar a la direcció que no té intenció de buscar un equip on marxar cedit. Fins i tot ha deixat de preocupar-li no tenir dorsal professional, cosa que entronca amb el fet que el Barça no pugui fer efectiva l’ampliació del seu contracte fins al 2023 per falta de marge en el fair play financer. Tècnicament ara acaba contracte l’estiu vinent i podria negociar amb qualsevol club a partir del mes de gener. Tot i això, no té pressa per prendre decisions que puguin afectar el seu objectiu (triomfar al primer equip) en un context convuls a nivell institucional. El seu futur fins i tot és tema de precampanya electoral. “La decisió de Koeman amb Riqui Puig és una decepció absoluta”, va sentenciar ahir Víctor Font, precandidat als comicis blaugranes.

El cas d’Aleñá és molt menys mediàtic. El de Mataró sí que té dorsal del primer equip, però Koeman el posa al mateix sac que Puig i li aconsella sortir en busca de més minuts. Ja ho va provar la temporada passada al Betis, on va disputar 17 partits a les ordres de Rubi, però ara mateix no està disposat a repetir l’experiència. Altra cosa serà si veu que abans del tancament del mercat no ha jugat cap minut oficial.

Tot igual amb Rafinha

A qui no podran retreure mai que no hagi marxat cedit és a Rafinha Alcántara, un altre dels migcampistes formats a La Masia que generen dubtes en Ronald Koeman. L’hispano-brasiler continua entrenant-se, no ha jugat cap minut a la pretemporada i, a diferència d’Aleñá i Riqui Puig, sí que vol sortir. El problema és que no té ofertes que arribin als 16 milions que reclama el Barça pels seus serveis. És a dir, tot igual que fa unes setmanes.

Èxode d’ADN Barça

Monchu, cedit al Girona. El Barça va fer oficial ahir la cessió del mallorquí al Girona. Monchu, un dels més destacats del filial el curs passat, mai ha despertat interès en Koeman i passarà a ser propietat del club gironí si juga 22 partits a canvi de 3,5 milions d’euros. Per tant, si rendeix, abandonarà el Barça.

Oriol Busquets repetirà cessió. Koeman tampoc ha confiat en el pivot de Sant Feliu de Guíxols, que s’entrena amb el filial a l’espera de trobar una solució per al seu futur. La temporada passada va jugar al Twente holandès, on va disputar 23 partits oficials abans de la suspensió de l’Eredivisie pel coronavirus.

Collado escollirà equip en breu. Ja refet de la lesió al metatarsià que el va apartar del play-off d’ascens a Segona, també anirà cedit davant la falta d’oportunitats al primer equip. En els pròxims dies es decidirà. Collado té contracte fins al 2021 amb dos anys opcionals, igual que Riqui Puig.