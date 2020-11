"Som un servei essencial": l'esport català aixeca la veu

El sector esportiu ha fet aquest dimecres una concentració a la plaça de Sant Jaume de Barcelona per reivindicar que l’esport és un servei essencial i forma part de la solució per lluitar contra el coronavirus. Federacions, clubs, empreses, gestors d’instal·lacions, l’esport universitari i els col·legis professionals han fet una crida per reivindicar que l’esport incideix directament en la millora de la salut, en l’educació i la formació i en la inclusió social.

Els convocants han llegit un manifest. "Volem ser considerat un servei essencial", ha assegurat Gerard Esteva, president de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya (UFEC). El dirigent ha utilitzat el violí per interpretar El cant dels ocells mentre els assistents guardaven un minut de silenci en memòria de les víctimes del covid-19.

"Estem davant d’una situació d’alarma social" Anan Pruna Presidenta d'Indescat

"Darrere de les instal·lacions, dels esdeveniments, dels serveis i de qualsevol activitat esportiva, hi ha tota una indústria, un teixit empresarial esportiu on treballen més de 80.000 persones. Estem davant d’una situació d’alarma social, s’estan posant en perill els llocs de treball de milers de persones i famílies. Quina família sobreviu estant més de sis mesos en ERTO? Ara mateix hi ha mes de 55.000 treballadors afectats, i 25.000 que perdran la feina. I és que moltes empreses no se’n sortiran i hauran de tancar. Ja s’han perdut més de 213 milions d'euros d’ingressos. Un impacte insostenible", ha assegurat Anna Pruna, presidenta d'Indescat.

651x366 Representants de les federacions no s'han perdut l'acte / FRANCESC MELCION Representants de les federacions no s'han perdut l'acte / FRANCESC MELCION

“Hem impulsat aquesta campanya per un conjunt de factors que ens obliguen a posicionar-nos i a fer-ho saber a la societat. Som un servei essencial, tal com ho demostra àmpliament l’evidència científica. I això ho volem reivindicar, amb tot el que en deriva, és a dir, la facilitació de la pràctica d’activitat física, tant a les persones que la reben com als professionals que la imparteixen. No entenem que les instal·lacions esportives i els professionals no puguin treballar quan no som el problema, sinó part de la solució davant la pandèmia que ens afecta", argumenta Pere Manuel, president del Coplefc, el Col·legi de Professionals de l'Activitat Física i l'Esport de Catalunya.

651x366 Un moment de la concentració / FRANCESC MELCION Un moment de la concentració / FRANCESC MELCION

Un recurs en marxa

El sector esportiu va presentar un recurs a la sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya contra la resolució SLT/2700/2020, de 29 d’octubre, dels consellers de Salut i d’Interior de la Generalitat de Catalunya, per la qual es prorrogaven i es modificaven les mesures en matèria de salut pública per contenir el brot epidèmic de la pandèmia de covid-19 a Catalunya.

La resposta del TSJC s'ha endarrerit perquè està consultant si és competència del Tribunal Suprem, atès que el sector esportiu recorre una resolució basada en un reial decret estatal.

La UFEC encapçala una recollida de firmes que ja ha superat les 80.000 adhesions.