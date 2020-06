Les maratons de Nova York i Berlín, cancel·lades

La pandèmia del covid-19 segueix fent caure proves del calendari esportiu de l’any. Amb poques hores de diferència els organitzadors de dues de les maratons més famoses del món, les de Nova York i Berlín, van anunciar que aquest any no serà possible passar pel pont de Queensboro ni per sota de la Porta de Brandenburg. La marató de Nova York, la prova amb més participants del calendari atlètic mundial, estava prevista per a l’1 de novembre, però els organitzadors van explicar que ha sigut cancel·lada a causa de “les preocupacions de salut relacionades amb el coronavirus”. Aquest any la marató havia de celebrar la seva 50a edició, amb més de 50.000 corredors de tot el planeta i més de 10.000 voluntaris.

La marató de Berlín, prevista per al 26 i 27 de setembre, també ha sigut cancel·lat pels seus organitzadors. Les autoritats alemanyes han prohibit la celebració d’esdeveniments amb assistència prevista de més de 5.000 persones fins al 24 d’octubre i els organitzadors, després de fer un estudi de viabilitat, han decidit cancel·lar-la. Així, de les sis maratons del grup conegut com a Grans Maratons del Món, aquest any només s’ha pogut fer la de Tòquio, l’1 de març. Les maratons de Boston, Nova York i Berlín s’han cancel·lat, la de Londres s’ha passat al 4 d’octubre i la de Chicago segueix programada per a l’11 d’octubre.